قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استمرار ازالة التعديات في المهد بالمحافظات والموجة ال27 |تفاصيل

ازالة التعديات
ازالة التعديات
قسم المحافظات

تضرب الدولة بيد من حديد على المخالفين في التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة،وتشن الاجهزة التنفيذية في المحافظات حملات لازالة التعديات في مهدها ..ولذا تطلق العديد من الموجات والحملات لازالة التعديات ..حيث تجرى اعمل الموجة الـ27 لازالة التعديات..

محافظة الغربية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على التعامل بمنتهى الحسم والصرامة مع أي محاولات بناء عشوائي أو إقامة معاطن للكتان على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تسمح تحت أي ظرف بتبوير الأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية وغذاءً للأجيال القادمة، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

جهود محافظ الغربية 

وفي استجابة سريعة لما تم رصده عبر مواقع التواصل من محاولات لإقامة المعاطن المخالفة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدد من قرى مراكز سمنود وزفتى، وجّه محافظ الغربية بشن حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الامن استهدفت القرى المشار إليها، حيث تمكنت الحملة من إزالة مئات المعاطن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن أعمال الإزالة مستمرة على مدار الساعة لمنع عودة هذه التعديات مرة أخرى، وأن أي محاولة جديدة سيتم التصدي لها فورًا وبكل حزم.

ردع مخالفين البناء 

وأكد المحافظ لن أسمح بضياع فدان واحد من الرقعة الزراعية، وأي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية والإحالة للنيابة المختصة، كما أن أي مسؤول يثبت تراخيه أو تقاعسه ستتم محاسبته بكل شدة”، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على تنفيذ القانون وحماية مقدراتها الزراعية.

كما أكد اللواء أشرف الجندي أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع قوات الشرطة، لردع أي محاولات جديدة للبناء المخالف، على أن يتم رفع تقارير دورية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تتابع تنفيذ الإزالات أولاً بأول.

حملا إزالة التعديات 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات المكبرة التي انطلقت في قرى زفتى وسمنود ستظل مستمرة على مدار الساعة حتى القضاء التام على أي محاولات تبوير أو تعديات جديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.


محافظة المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة استطاعت إزالة 518 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ27، والتي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحالات التى تم ازالتها تضمنت: 56 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و193 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و172 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 97 حالة متغيرات مكانية.

وأكد أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات بكل حزم، للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين، ومتابعة الموقف ميدانياً للتعامل مع أي حالات جديدة في مهدها.

وأضاف اللواء كدواني أن خطة تنفيذ الموجة الـ27 مقسمة على ثلاث مراحل، بدأت أولها في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، لضمان تغطية شاملة لكل المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة.

ازالة التعديات الموجة ال27 المحافظات الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد