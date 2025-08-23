استمرار ازالة التعديات في المهد بالمحافظات والموجة ال27 |تفاصيل

تضرب الدولة بيد من حديد على المخالفين في التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة،وتشن الاجهزة التنفيذية في المحافظات حملات لازالة التعديات في مهدها ..ولذا تطلق العديد من الموجات والحملات لازالة التعديات ..حيث تجرى اعمل الموجة الـ27 لازالة التعديات..

محافظة الغربية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على التعامل بمنتهى الحسم والصرامة مع أي محاولات بناء عشوائي أو إقامة معاطن للكتان على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تسمح تحت أي ظرف بتبوير الأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية وغذاءً للأجيال القادمة، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

جهود محافظ الغربية

وفي استجابة سريعة لما تم رصده عبر مواقع التواصل من محاولات لإقامة المعاطن المخالفة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدد من قرى مراكز سمنود وزفتى، وجّه محافظ الغربية بشن حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الامن استهدفت القرى المشار إليها، حيث تمكنت الحملة من إزالة مئات المعاطن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن أعمال الإزالة مستمرة على مدار الساعة لمنع عودة هذه التعديات مرة أخرى، وأن أي محاولة جديدة سيتم التصدي لها فورًا وبكل حزم.

ردع مخالفين البناء

وأكد المحافظ لن أسمح بضياع فدان واحد من الرقعة الزراعية، وأي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية والإحالة للنيابة المختصة، كما أن أي مسؤول يثبت تراخيه أو تقاعسه ستتم محاسبته بكل شدة”، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على تنفيذ القانون وحماية مقدراتها الزراعية.

كما أكد اللواء أشرف الجندي أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع قوات الشرطة، لردع أي محاولات جديدة للبناء المخالف، على أن يتم رفع تقارير دورية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تتابع تنفيذ الإزالات أولاً بأول.

حملا إزالة التعديات

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات المكبرة التي انطلقت في قرى زفتى وسمنود ستظل مستمرة على مدار الساعة حتى القضاء التام على أي محاولات تبوير أو تعديات جديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.



محافظة المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة استطاعت إزالة 518 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ27، والتي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحالات التى تم ازالتها تضمنت: 56 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و193 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و172 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 97 حالة متغيرات مكانية.

وأكد أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات بكل حزم، للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين، ومتابعة الموقف ميدانياً للتعامل مع أي حالات جديدة في مهدها.

وأضاف اللواء كدواني أن خطة تنفيذ الموجة الـ27 مقسمة على ثلاث مراحل، بدأت أولها في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، لضمان تغطية شاملة لكل المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة.