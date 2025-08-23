غارات وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني| تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران المسير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء قضاء صيدا، إضافة إلى مناطق في قضاء صور وقضاء النبطية جنوب لبنان، وذلك عقب غارة عنيفة شنها الاحتلال مساء أمس في قضاء صور.

غارة إسرائيلية تستهدف غرفة سكنية دون إصابات

وأضاف «سنجاب» أن الغارة التي نفذها جيش الاحتلال خلفت دمارًا كبيرًا في إحدى الغرف السكنية في الجنوب اللبناني، إلا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

انفجار خزان وقود في بلدة تفاحتا إثر استهداف إسرائيلي

وأوضح المراسل أن دوي انفجار كبير سُمع صباح اليوم في بلدة تفاحتا التابعة لقضاء صيدا، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي تسبب في انفجار خزان وقود في المنطقة.

لبنان يستعد لحصر السلاح بيد الدولة

في سياق متصل، أشار «سنجاب» إلى أن السلطات اللبنانية قررت في الخامس من أغسطس الحالي تكليف الجيش بإعداد دراسة حول آليات حصر السلاح بيد الدولة فقط.

ومن المقرر أن تقدم هذه الدراسة خلال جلسة حكومية في الثاني من سبتمبر المقبل، تمهيدًا لاستكمال إجراءات حصر السلاح بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.