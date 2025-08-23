قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
غارات وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران المسير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء قضاء صيدا، إضافة إلى مناطق في قضاء صور وقضاء النبطية جنوب لبنان، وذلك عقب غارة عنيفة شنها الاحتلال مساء أمس في قضاء صور.

غارة إسرائيلية تستهدف غرفة سكنية دون إصابات

وأضاف «سنجاب» أن الغارة التي نفذها جيش الاحتلال خلفت دمارًا كبيرًا في إحدى الغرف السكنية في الجنوب اللبناني، إلا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

انفجار خزان وقود في بلدة تفاحتا إثر استهداف إسرائيلي

وأوضح المراسل أن دوي انفجار كبير سُمع صباح اليوم في بلدة تفاحتا التابعة لقضاء صيدا، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي تسبب في انفجار خزان وقود في المنطقة.

لبنان يستعد لحصر السلاح بيد الدولة

في سياق متصل، أشار «سنجاب» إلى أن السلطات اللبنانية قررت في الخامس من أغسطس الحالي تكليف الجيش بإعداد دراسة حول آليات حصر السلاح بيد الدولة فقط. 

ومن المقرر أن تقدم هذه الدراسة خلال جلسة حكومية في الثاني من سبتمبر المقبل، تمهيدًا لاستكمال إجراءات حصر السلاح بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.

