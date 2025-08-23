قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموِش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات
النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا
الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي
وظائف خالية بالسعودية قدم الآن
تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري
ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص
سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر
مصر تثمن تصريحات جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية
مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل في غزة والضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف محمد الشناوي من المشاركة أمام المحلة بالدوري

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبدالحكيم أبو علم

بات محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهز تماما، للتواجد كأساسى في مباراة المحلة المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري.


وأنتظم الشناوي فى التدريبات باستاد مختار التتش رغم حالة الحزن الشديد التى ظهرت عليه بسبب وفاة والده فى حادث أليم.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى والتى تقام على ملعب المحلة.


وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المران للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المحلة. 


وخاض الفريق فقرات متنوعة خلال المران داخل التتش، وركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة. 


وواصل مروان عطية لاعب الفريق الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية. 


كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى ٤ نقاط.

النادي الأهلي الأهلي محمد الشناوي بطولة الدوري غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أرشيفية

توك شو| استقرار سعر الذهب والعملات وحالة الطقس.. المساعدات الغذائية والطبية عاجزة عن تلبية احتياجات قطاع غزة

صورة أرشيفية

«إغاثة غزة»: المساعدات الغذائية والطبية عاجزة عن تلبية احتياجات السكان في القطاع

أرشيفية

سوريا: تأجيل انتخابات مجلس الشعب في السويداء والحسكة والرقة لأسباب أمنية

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد