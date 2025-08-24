قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد
استقرار محلي .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق

التمويل العقاري- صورة أرشيفية
التمويل العقاري- صورة أرشيفية
علياء فوزى

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 136.4% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – مايو)، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 137.5%.

كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 84.5% ليصل إلى 6,807 عقود خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقابل 3,690 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

في المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025 بنسبة 45%، ليسجل نحو 909 ملايين جنيه، مقارنة بـ 1.654 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أسباب زيادة التمويلات

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها. ومن أبرز هذه القوانين قانون التمويل العقاري، الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.

التمويل العقاري القطاع العقاري الرقابة المالية تمويلات عملاء التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

صورة لإحدى المصابات

قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

ترشيحاتنا

100 يوم صحة

برلماني: 100 يوم صحة إنجاز يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية

مجلس الشيوخ

برلماني: الاعتداء على السفارات المصرية محاولة يائسة للإضرار بمكانة مصر الدولية

غزة

الشعب الجمهوري: إعلان المجاعة في قطاع غزة كارثة إنسانية

بالصور

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد