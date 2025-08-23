قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
خرجت من المستشفى.. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
مشاركة موسعة من عمال الغزل والنسيج بفعالية "اعرف حقك .. واحمى بياناتك"

مشاركة واسعة من عمال الغزل بفعالية اعرف حقك
مشاركة واسعة من عمال الغزل بفعالية اعرف حقك
الديب أبوعلي

نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، اليوم السبت الموافق 23-8-2025، ندوة تثقيفية تحت عنوان "اعرف حقك .. واحمى بياناتك وجهازك"، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمقر النقابة العامة في القاهرة.

تهدف تلك الندوة إلى نشر الوعي الثقافي وتوعية المستخدمين وبناء قدراتهم من أجل استخدام سهل وآمن للخدمات الرقمية والإنترنت، وتعريف المستخدمين بحقوقهم لدى الشركات مقدمة الخدمة وبالمبادرات المختلفة المقدمة لهم.

كما استهدفت الندوة التوعية بالأمن السيبراني وآليات حماية البيانات والمعلومات والحسابات الإلكترونية والأجهزة الشخصية من التهديدات السيبرانية والجرائم الإلكترونية، فيما شهدت في هذا الشأن إجراء تدريبًا مكثفًا للعاملين بقطاع الغزل والنسيج.

حاضر في الندوة المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكانت بعنوان" دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه الأيام"، واللواء الدكتور محمد الحماحمي كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وكانت بعنوان " الذكاء الاصطناعي التطور والتحديات" .

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، إن النقابة العامة أقامت تلك الندوة بمقرها في القاهرة، بمشاركة 300 عامل وعاملة من قطاع الغزل والنسيج لنشر الوعي الثقافي لديهم في ظل التطور التكنولوجي القائم، وحثهم على الحفاظ على بيناتهم ومعلوماتهم الشخصية والتغلب على "هاكر" وقراصنة المعلومات.

وأضاف رئيس النقابة العامة، إن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لرؤية النقابه نحو رفع الوعي العمالي وتكثيف التوعية وإقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن النقابة العامة حريصة كل الحرص على تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات لدى طرفي العملية الإنتاجية بما يسهم في حماية العاملين وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات وخارجها.

وأشاد عبد الفتاح إبراهيم، بأن تلك الندوة بمثابة خطوة جديدة في قطاع الغزل والنسيج الذي يمثل أكثر من مليون وربع عامل وعاملة من أهالينا في المجتمع وهو عدد كبير لذا فمثل تلك الندوات تكون بمثابة خطوة نحو نشر الوعي الثقافي والتكنولوجي الحديث.

وأعرب رئيس النقابة العامة، عن مدى الاستفادة العظيمة من تلك الندوة التثقيفية، مشيدا بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهدهم في نشر الوعي والثقافة لدى الشعب المصري العظيم، ولعمال قطاع الغزل والنسيج بشكل خاص.

وأضاف عبد الفتاح إبراهيم، أن المرحلة القادمة تحتاج منا أن نتحدث مع بعضنا البعض كثيرا ونفتح حلقات نقاشية عديدة ولابد من تقبل الرأى والرأى الاخر وسنظل على العهد والوعد أمنين مطمئنين بكل حقوق عمالنا وبدور الرئيس السيسي فى إقامة دولة حديثة.

وأوصت الندوة بضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على بيانات الأشخاص من قراصنة الأشخاص، بالإضافة إلى رفع الوعي ومهارات الأشخاص لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأمن السيبراني الحسابات الإلكترونية الجرائم الإلكترونية الذكاء الاصطناعي

