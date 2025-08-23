قالب الدنيا على فيسبوك.. حقيقة فيديو لشخص ادعى معرفته بتجار الآثار والعملة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن زعم أحد الأشخاص علاقته بتجار آثار وعملات أجنبية وتورطه معهم ورغبته فى الإدلاء بمعلومات عنهم بكفرالشيخ .

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (عامل - سبق إتهامه فى 28 قضية متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة، سلاح بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ) وبمناقشته تبين عدم إتزانه نفسياً وبسؤال أهليته قدموا ما يفيد تلقيه العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .