قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

شهدت جامعة كفر الشيخ، تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء وذلك تحت شعار "قوتنا في شبابنا".

جاء هذا تحت رعاية الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، والدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبدعم من الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية

أقيم حفل التخرج في رحاب كلية علوم الرياضة بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة نجلاء إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

أدى 152 شاباً وفتاةً، ممن اجتازوا برنامج " بناء القيادات الشابة للعمل ببرامج الوقاية من المخدرات " قسم العمل الوطني، ليكونوا على أهبة الاستعداد لبدء فصل جديد من العطاء في خدمة مجتمعهم.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي استمر 30 ساعة على مدار 5 أيام، وتم تنفيذه بالتعاون مع جهات مختلفة مثل مديرية الشباب والرياضة والثقافة ومركز النيل للإعلام ونقابة المعلمين وجامعة كفرالشيخ.

وقد تقدم له في البداية 958 شاباً وفتاةً، تم اختيار 186 منهم للتدريب، ليصل إلى المرحلة النهائية 152 متطوعاً ومؤهلاً للانضمام إلى صفوف وحدة كفرالشيخ.