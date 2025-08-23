قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو| سلامة حيوانات حديقة الجيزة ..خبراء عالميون يتحدثون
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
محافظات

قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

خريجو دفعة كفر الشيخ
خريجو دفعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت جامعة كفر الشيخ، تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء  وذلك تحت شعار "قوتنا في شبابنا".

جاء هذا تحت رعاية الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، والدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبدعم من الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية

أقيم حفل التخرج في رحاب كلية علوم الرياضة بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة نجلاء إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

أدى 152 شاباً وفتاةً، ممن اجتازوا برنامج " بناء القيادات الشابة للعمل ببرامج الوقاية من المخدرات "  قسم العمل الوطني، ليكونوا على أهبة الاستعداد لبدء فصل جديد من العطاء في خدمة مجتمعهم.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي استمر 30 ساعة على مدار 5 أيام، وتم تنفيذه بالتعاون مع جهات مختلفة مثل مديرية الشباب والرياضة والثقافة ومركز النيل للإعلام ونقابة المعلمين وجامعة كفرالشيخ.  

وقد تقدم له في البداية 958 شاباً وفتاةً، تم اختيار 186 منهم للتدريب، ليصل إلى المرحلة النهائية 152 متطوعاً ومؤهلاً للانضمام إلى صفوف وحدة كفرالشيخ.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد