خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة

قال اللواء إبراهيم عثمان هلال الخبير الاستراتيجي ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا، إن الدولة المصرية هي أول دولة في العالم تستقبل النازحين والمصابين، كما أنها أول دولة تدفع مساعدات وتقوم بالتوسط لعقد هدنة للقتال في غزة.

ترسيخ العلاقات المصرية السعودية

وأكد اللواء إبراهيم هلال خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن الإسرائيليين حاليا وجدوا أن الثقل المصري كبير عالميا وعربيا، وتم ملاحظة ذلك في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، والتي بعثت برسالة ترسيخ العلاقات المصرية السعودية.

ولفت إلى أن قوى الشرق التي تتدخل في نقاط وتحاول تفرق العرب من جهة، والمسلمين من جهة هي قوة إسرائيلية، وتستغل بعض القوى الداخلية والمعارضة في ذلك.



عمق العلاقات المصرية السعودية

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أكد عمق العلاقات المصرية السعودية، وأن التوحيد والتنسيق للرؤى العربية بشكل واحد تجاه المنطقة.