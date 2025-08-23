محمد ربيعة يقترب من الانضمام لقائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

أكد الإعلامي جمال الغندور، اقترب محمد ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر التي تخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، وذلك في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره المغلق يوم 1 سبتمبر في ستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا يوم 5 من الشهر ذاته، قبل التوجه إلى بوركينا فاسو لخوض المباراة المقررة يوم 9 سبتمبر في الجولة الثامنة من التصفيات.

وأكمل، أن المنتخب الوطني يعاني من الإصابات على مستوى خط الدفاع قبل توقف سبتمبر، وذلك في ظل غياب محمد عبد المنعم للإصابة بالرباط الصليبي، وكذلك إصابة ثنائي الأهلي ياسين مرعي وياسر إبراهيم.

واختتم:"استقر حسام حسن على تواجد اللاعب محمد ربيعة، مدافع فريق زد ضمن قائمة المنتخب الوطني بمعسكر سبتمبر، حيث ستُعد تلك هي المرة الثانية التي يظهر فيها اللاعب بقائمة الفراعنة تحت قيادة العميد حسام حسن".