انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي سيعقد اجتماعا للجمعية العمومية قبل منتصف شهر سبتمبر، وبنسبة كبيرة ستقام انتخابات القلعة الحمراء في موعدها خلال شهر نوفمبر 2025.

وقال أمير هشام، عبر برنامجه “بلس 90” على قناة “النهار” الفضائية: “الأهلي سيقوم بتعديل اللائحة وفقا لتعديلات قانون الرياضة الذي تم التصديق عليه مؤخرًا بشكل رسمي”.

وأضاف: “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيترشح على الرئاسة، والقائمة قد تشهد بعض التعديلات في بعض المناصب”.

وأكمل: “لدي معلومات بأن هناك تعديلات على قائمة الكابتن الخطيب في الانتخابات المقبلة خلال شهر نوفمبر المقبل”.