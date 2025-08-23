قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
محافظات

شروع في قتل .. ضرب وسحل فتاة بالساحل | تفاصيل صادمة

مستشفى العلمين
مستشفى العلمين
ايمن محمود

حادث أليم تعرضت له فتاة أثناء عودتها من حفل بالساحل الشمالى بالعلمين حيث تعرضت فتاة  من محافظة الاسكندرية للسحل والاعتداء عليها  فى العلمين أثناء  قيامها وعدد من اصدقاءها  بالتوجه للعلمين لحضور حفل غنائي.

 تليفون لخال الفتاة 

 تقول والدة الفتاة ان ابنتها توجهت يوم الخميس  الى العلمين لحضور حفل غنائى هى واصدقاءها و فى يوم الجمعة جالها تليفون من شقيقها  يفيد تعرض ابنتها  لحادث بالساحل الشمالى ومحتاجة تعمل عمليه  على المخ.

التوجه لمستشفى العلمين 

واضافت  انه على الفور توجهت انا وشقيقي  خال بنتي الى مستشفى العلمين وافادت المستشفى بوجود نزيف فى المخ وكسر بقاع الجمجمة   مشيرة انه نظرا لعدم وجود عناية مركزة بمستشفى العلمين  تم نقلها الى مستشفى الحمام  .

 تضارب اقوال اصدقاءها 

واضافت عندما سألت اصدقاء ابنتى عن سبب الحادث قالوا انها وقعت من العربية  عندما كانت تجلس على الباب ومرة اخرى عندما كانت فى الشنطة .

النيابة تطلب تصوير للفتاه والمفاجأة 

وقالت والدة الفتاة ان  نيابة برج العرب طلبت ان يتم تصوير  البنت  واماكن الاصابات وفوجئت  ان ابنتى مسحولة  فى جميع اجزاء الجسم بل ان هناك عض فى رجلها وتقدمت ببلاغ  للنيابة . 

وقال خال الفتاه محمود.ا  اننا  فوجئنا ان جسم البنت لا يوحى بتعرضها لحادث  وان القصة مش حادث فقط ولكن هناك شروع فى قتل  وسحل وكدمات   وجميع الاصابات فى الجسم من الخلف من اول قدمها وحتى نهايه الظهر وخلف الأذن. 

وقال كل ما نطلبه هو القصاص القصاص  العادل من هؤلاء الذين آذوها مضيفا انهم كانوا 6 افراد ولم نجد  غير اثنين  فقط وتم حبسهم على ذمة  القضية. 

واشار إلى انهم طالبوا بتحويل ابنتهم للطب الشرعى لتحديد سبب الاصابة وحجمها .

