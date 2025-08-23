شروع في قتل .. ضرب وسحل فتاة بالساحل | تفاصيل صادمة

حادث أليم تعرضت له فتاة أثناء عودتها من حفل بالساحل الشمالى بالعلمين حيث تعرضت فتاة من محافظة الاسكندرية للسحل والاعتداء عليها فى العلمين أثناء قيامها وعدد من اصدقاءها بالتوجه للعلمين لحضور حفل غنائي.

تليفون لخال الفتاة

تقول والدة الفتاة ان ابنتها توجهت يوم الخميس الى العلمين لحضور حفل غنائى هى واصدقاءها و فى يوم الجمعة جالها تليفون من شقيقها يفيد تعرض ابنتها لحادث بالساحل الشمالى ومحتاجة تعمل عمليه على المخ.

التوجه لمستشفى العلمين

واضافت انه على الفور توجهت انا وشقيقي خال بنتي الى مستشفى العلمين وافادت المستشفى بوجود نزيف فى المخ وكسر بقاع الجمجمة مشيرة انه نظرا لعدم وجود عناية مركزة بمستشفى العلمين تم نقلها الى مستشفى الحمام .

تضارب اقوال اصدقاءها

واضافت عندما سألت اصدقاء ابنتى عن سبب الحادث قالوا انها وقعت من العربية عندما كانت تجلس على الباب ومرة اخرى عندما كانت فى الشنطة .

النيابة تطلب تصوير للفتاه والمفاجأة

وقالت والدة الفتاة ان نيابة برج العرب طلبت ان يتم تصوير البنت واماكن الاصابات وفوجئت ان ابنتى مسحولة فى جميع اجزاء الجسم بل ان هناك عض فى رجلها وتقدمت ببلاغ للنيابة .

وقال خال الفتاه محمود.ا اننا فوجئنا ان جسم البنت لا يوحى بتعرضها لحادث وان القصة مش حادث فقط ولكن هناك شروع فى قتل وسحل وكدمات وجميع الاصابات فى الجسم من الخلف من اول قدمها وحتى نهايه الظهر وخلف الأذن.

وقال كل ما نطلبه هو القصاص القصاص العادل من هؤلاء الذين آذوها مضيفا انهم كانوا 6 افراد ولم نجد غير اثنين فقط وتم حبسهم على ذمة القضية.

واشار إلى انهم طالبوا بتحويل ابنتهم للطب الشرعى لتحديد سبب الاصابة وحجمها .