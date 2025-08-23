كفر الشيخ .. انقلاب تريلا محملة بزيت طعام على الطريق الدولي

أنقذت العناية الإلهية الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، من كارثة محققة، وذلك عقب انقلاب سيارة «تريلا» محملة بكميات كبيرة من زيت الطعام على الطريق، ما أدت إلى إعاقة حركة سير المركبات.

تلقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو «تريلا» محملة بكميات كبيرة من الزيت بالقرب من كوبري قرية الشيخ مبارك.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية على الفور، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بناءً على تعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وجرى الدفع بمعدات وفرد كميات من الرمال لسحب آثار الزيت من أجل على تسيير الحركة المروية وعودتها لطبيعتها مرة أخرى.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.