أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد
استقرار محلي .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
فينجادا يتنبأ: مصر ستتأهل إلى كأس العالم 2026 .. وانتقال «زيزو» للأهلي صدمة

رباب الهواري

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، مدرب الزمالك السابق، أنه تواصل مع أحمد مجاهد عقب رحيل حسام البدري، من أجل التعاقد مع كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح على قناة "أون": "حاولت التحدث مع أحمد مجاهد للتعاقد مع كيروش بعد رحيل حسام البدري، ولكن البدري اعتقد أنني أتفاوض معه أثناء وجوده."

وأضاف: “كنت أعمل منفردًا في الاتحاد وأتواجد يوميًا هناك لتقديم أفضل نتائج”.

وتابع: "لا يوجد بيني وبين حسام البدري أي أزمة، بل على العكس؛ فقد طلب مني التعاقد مع مدرب بديل، وبالفعل رشحت البرتغالي كيروش."

وواصل: “حسام حسن لعب تحت قيادتي الفنية، وكانت هناك مشكلة بسيطة معه في أول مباراة وانتهت سريعًا. وهو الآن يعلم جيدًا كيف يتخذ المدير الفني القرار”.

وأكمل: "أقول إن مصر سوف تتأهل إلى كأس العالم 2026، فرصها كبيرة، وسوف يُكتب هذا الأمر في تاريخ حسام حسن."

واستطرد: “زيزو لاعب مميز، وأيضًا إمام عاشور من أفضل لاعبي الدوري، وكلاهما كان لاعبًا في الزمالك.. وأي لاعب ينتهي عقده ولا يرغب في التجديد يرحل كما يريد، وهذا يحدث في أوروبا، ولكن هنا الأمور تختلف؛ فالشعور مختلف والحساسية أكبر”.

واختتم "فينجادا" تصريحاته قائلًا: "انتقال زيزو إلى الأهلي أمر طبيعي في أوروبا، لكن في مصر الوضع مختلف، وبالطبع كنت أتمنى استمراره مع الزمالك."

