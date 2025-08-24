وزير الصحة: 300 مستشفى استقبلوا الأشقاء الفلسطينيين في 22 شهرا

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن الضيوف الوافدين في مصر البالغ عددهم نحو 10 مليون يتمتعون بكافة الخدمات الصحية في مصر مثلهم مثل المصريين.

علاج آلاف من الفلسطينيين

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» والمذاع عبر قناة «المحور» أن مصر خلال نحو 22 شهر استضافت الفلسطينيين وما زالت تعالج آلاف من الفلسطينيين الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة، ووصل الأمر في مرحلة إلى وجود 300 مستشفى تستقبل هؤلاء الجرحى والمصابين وعائلاتهم وذويهم.

ولفت إلى أن العابرين الفلسطينيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة والجنسيات الأجنبية الذين عبروا عبر معبر رفح البري يقرب من 108 ألف منذ بدء فتح المعبر من الجانب الآخر، ومصر يظل معبرها مفتوح إلى الأبد، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا، أن المعبر جزئين.