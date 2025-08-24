أمير هشام: موقف أحمد حمدي غامض في الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد حمدي لاعب وسط فريق الزمالك أصبح لغز داخل النادي بعدما تم الإعلان عن تعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يشارك في المران الأخير قبل لقاء مودرن سبورت من الأساس وهو خارج حسابات الجهاز الفني من بداية الدوري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: موضوع حمدي "مبهم" والنادي يريد تجديد عقده، واللاعب لا يشارك في المباريات ولا يريد تجديد عقده مع النادي حتى الآن.

وأضاف: بالتأكيد هناك "زحمة" في مركز حمدي حاليا داخل الزمالك ولكن أمر اللاعب غامض وغير مفهوم، فهل هو يعاني من إصابة كما تردد، أم ان استبعاده فني؟.