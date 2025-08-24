قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

فاجأ ليفانتي ضيفه برشلونة بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق المهاجم إيفان روميرو، الذي تلاعب بمدافع البارسا باو كوبارسي قبل أن يسدّد الكرة في الشباك.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض حتى تمكن القائد خوسيه موراليس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45+7، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفانتي بهدفين دون رد وسط ذهول لاعبي الفريق الكتالوني.

انتفاضة برشلونة بعد الاستراحة

دخل برشلونة الشوط الثاني بشخصية مختلفة، ونجح النجم بيدري في تقليص الفارق سريعًا عند الدقيقة 49 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية في المرمى.

ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى أدرك فيران توريس التعادل في الدقيقة 52، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

يامال يصنع الفارق في اللحظات الأخيرة

واصل برشلونة ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف الفوز، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة حين أرسل لامين يامال كرة عرضية خطيرة، أخطأ حارس ليفانتي في التعامل معها، لتسكن الشباك بالخطأ وتعلن عن ريمونتادا مثيرة انتهت بفوز البارسا 3-2.

تشكيل برشلونة في اللقاء

دخل المدرب هانز فليك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: إريك جارسيا – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري – كاسادو

خط الهجوم: لامين يامال – رافينيا – فيران توريس – ماركوس راشفورد

بداية مثالية تحت قيادة فليك

بهذا الفوز، واصل برشلونة انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعدما تفوق في الجولة الأولى على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة خارج أرضه.

ورفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر جدول الليجا مؤقتًا، مؤكّدًا عزمه على المنافسة بقوة على اللقب وعدم ترك أي فرصة لمنافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

برشلونة اخبار الرياضة كورة عالمية الدورى الاسبانى اخبار برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

صورة أرشيفية

حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

سامسونج

خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

رينو الجديدة

رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد