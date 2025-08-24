الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي

فاجأ ليفانتي ضيفه برشلونة بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق المهاجم إيفان روميرو، الذي تلاعب بمدافع البارسا باو كوبارسي قبل أن يسدّد الكرة في الشباك.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض حتى تمكن القائد خوسيه موراليس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45+7، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفانتي بهدفين دون رد وسط ذهول لاعبي الفريق الكتالوني.

انتفاضة برشلونة بعد الاستراحة

دخل برشلونة الشوط الثاني بشخصية مختلفة، ونجح النجم بيدري في تقليص الفارق سريعًا عند الدقيقة 49 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية في المرمى.

ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى أدرك فيران توريس التعادل في الدقيقة 52، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

يامال يصنع الفارق في اللحظات الأخيرة

واصل برشلونة ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف الفوز، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة حين أرسل لامين يامال كرة عرضية خطيرة، أخطأ حارس ليفانتي في التعامل معها، لتسكن الشباك بالخطأ وتعلن عن ريمونتادا مثيرة انتهت بفوز البارسا 3-2.

تشكيل برشلونة في اللقاء

دخل المدرب هانز فليك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: إريك جارسيا – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري – كاسادو

خط الهجوم: لامين يامال – رافينيا – فيران توريس – ماركوس راشفورد

بداية مثالية تحت قيادة فليك

بهذا الفوز، واصل برشلونة انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعدما تفوق في الجولة الأولى على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة خارج أرضه.

ورفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر جدول الليجا مؤقتًا، مؤكّدًا عزمه على المنافسة بقوة على اللقب وعدم ترك أي فرصة لمنافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.