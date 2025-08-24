إصابه 6 أفراد بإصابات متفرقه إثر إنقلاب سيارتهم على طريق جمصه

أصيب 6 اشخاص بإصابات متفرقه أثر وقوع حادث انقلاب سياره على طريق جمصه بمحافظه الدقهليه.

حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره واصابه 6 من اسره واحدة على الطريق الدولى بجمصه

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابة عزيزة عبد العزيز حسن 61 عاما مقيمة كفر بهوت-نبروه ومصابة بكدمات



شيماء .ف 38 عاما مقيمة بهوت ، مصابه بكدمات فرج .ا 40 عاما مصاب بكدمات ، الباسل .ع 8 اعوام مصاب سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم ، شريهان .ص 36 عاما مصابه سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم وياسمين .ع 12عاما مصابه بكدمات وجميعهم مقيمى بهوت.

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخترت النيابه العامه