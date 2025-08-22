حق الطفل في التربية والرعاية.. لقاء توعوي بمسجد بـ سلكا بالدقهلية

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية لقاءً مميزًا للأطفال تحت عنوان: “حق الطفل في التربية والرعاية”، وذلك بمسجد الأربعين بقرية سلكا التابع لإدارة أوقاف غرب المنصورة.

يأتي هذا اللقاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وضمن المتابعة الميدانية المستمرة لفضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، في إطار سلسلة لقاءات الجمعة للأطفال التي تُعقد أسبوعيًا بالمساجد الكبرى لنشر القيم الصحيحة بين الأجيال الناشئة، وتم خلال القاء التأكيد على أن الإسلام منح الطفل حقه الكامل في التربية والرعاية، وأن الوالدين مسؤولان أمام الله عن حسن تنشئته ورعايته بدنيًا ونفسيًا وروحيًا

كذلك توضيح أن التربية لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل غرس القيم الأخلاقية، وتعليم السلوكيات السليمة، وتنمية روح الانتماء للوطن، الدعوة إلى التوازن بين الحزم والرحمة في التعامل مع الأطفال، مع التأكيد أن الرحمة هي أساس التربية الناجحة، إبراز أن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع بأسره.