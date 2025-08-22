قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي
اعترضا على قرار قبولها.. اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق
حق الطفل في التربية والرعاية.. لقاء توعوي بمسجد بـ سلكا بالدقهلية

همت الحسينى

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية لقاءً مميزًا للأطفال تحت عنوان: “حق الطفل في التربية والرعاية”، وذلك بمسجد الأربعين بقرية سلكا التابع لإدارة أوقاف غرب المنصورة.

يأتي هذا اللقاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وضمن المتابعة الميدانية المستمرة لفضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، في إطار سلسلة لقاءات الجمعة للأطفال التي تُعقد أسبوعيًا بالمساجد الكبرى لنشر القيم الصحيحة بين الأجيال الناشئة، وتم خلال القاء التأكيد على أن الإسلام منح الطفل حقه الكامل في التربية والرعاية، وأن الوالدين مسؤولان أمام الله عن حسن تنشئته ورعايته بدنيًا ونفسيًا وروحيًا

كذلك  توضيح أن التربية لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل غرس القيم الأخلاقية، وتعليم السلوكيات السليمة، وتنمية روح الانتماء للوطن، الدعوة إلى التوازن بين الحزم والرحمة في التعامل مع الأطفال، مع التأكيد أن الرحمة هي أساس التربية الناجحة، إبراز أن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع بأسره.

