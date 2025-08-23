محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية داعش الهرم الثانية» .. غدًا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدًا الاثنين 25 أغسطس 2025، محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 68534 لسنة 2024، جنايات الهرم ، في القضية المعروفة بـ" خلية داعش الهرم الثانية".

محاكمة 11 متهمًا في خلية داعش الهرم

وقال أمر الإحالة لأنه في غضون الفترة من 2011 وحتي 26 نوفمبر2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهم الثاني تحمة حيازة أسلحة تقليدية بأن أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يحوز الترخيص بحيازته، وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين.