قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد
استقرار محلي .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية داعش الهرم الثانية» .. غدًا

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدًا الاثنين 25 أغسطس 2025، محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 68534 لسنة 2024، جنايات الهرم ، في القضية المعروفة بـ" خلية داعش الهرم الثانية".

محاكمة 11 متهمًا في خلية داعش الهرم

وقال أمر الإحالة لأنه في غضون الفترة من 2011 وحتي 26 نوفمبر2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهم الثاني تحمة حيازة أسلحة تقليدية بأن أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يحوز الترخيص بحيازته، وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين.

الدائرة الثانية إرهاب خلية داعش الهرم داعش الهرم محاكمة 11 متهما إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

صورة لإحدى المصابات

قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

ترشيحاتنا

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

محمد النني وزوجته الثانية

الحرب بدأت| رد فعل مفاجئ من زوجة النني الأولى بعد زواجه.. ماذا حدث؟

كوكا

موقف مشرف.. لماذا يغيب كوكا عن أول مباراة له في الدوري السعودي؟

بالصور

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد