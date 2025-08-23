أحمد صالح: الحكم على تجربة «فيريرا» مع الزمالك بعد مباراتي الأهلي وبيراميدز

أكد أحمد صالح، نجم فريق الزمالك السابق، أن الحكم على المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في الوقت الحالي، غير منطقي وغير مقبول.

وقال أحمد صالح، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من المبكر الحديث عن تجربة البلجيكي يانيك فيريرا، سواء بالنجاح أو الفشل، لأنه لم يمر سوى 3 جولات فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم".

وأضاف: "من وجهة نظري، أن الحكم الحقيقي على فيريرا كمدرب لفريق الزمالك سيكون في مباراتي الأهلي وبيراميدز، لأنهما الاختبار الحقيقي في بطولة الدوري الممتاز".