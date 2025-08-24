قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار جنوب سيناء: مطالب لـ«الريف المصري» بزيادة قطع أراضي ضمن مبادرة «مزرعتك في مصر».. وواعظات الأوقاف تجوبن المحافظة

واعظات جنوب سيناء
واعظات جنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات وأهمها أمين المصريين بالخارج يُطالب الريف المصري بزيادة قطع الأراضي وكذلك واعظات تجوب جنوب سيناء 

أطلقت اوقاف جنوب سيناء اليوم قافلةواعظات الأوقاف لجنوب   سيناء وذلك للتوعية من خطورة قضية الغرم التي عادة ما يكون سببها ضائقة مالية فردية تتحول إلى أزمة مجتمعية

ياتى ذلك برعايه كريمه من  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف, , ومتابعة فضيلة الشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.

واليوم تم تفعيل قافلة واعظات جنوب سيناء عن قضية الغرم والغارمين وأسبابها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وتبدأ معاناة الغارم والغارمة غالبًا من ضائقة فردية بسيطة، مثل تراكم الديون بسبب ظروف طارئة كالمرض، أو فقدان الوظيفة، أو الحاجة الماسة لتلبية متطلبات أساسية للأسرة.

 وقال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء   أن اليوم انطلقت قوافل واعظات الأوقاف تجول مدن جنوب سيناء ، لمناقشة أسباب الغارم والغرامات وتأثيرها على .

وأكد أن قضية الغارمات  لاتتاثر به الأسرة فقط ، بل يتأثر بها المجتمع ، وان هذه الديون الصغيرة تتفاقم مع مرور الوقت، وتتحول إلى كابوس يطارد الفرد، ويهدد استقراره النفسي والاجتماعي. ولا تتوقف المشكلة  عند حدود الفرد، بل تمتد لتصبح أزمة مجتمعية حقيقية. فكثرة الغارمين تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، وتزيد من نسب الفقر والعوز، وتخلق حالة من انعدام الأمان الاجتماعي. وتتحول الأسر المترابطة إلى خلايا من العوز واليأس، وهذا يؤدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي ويُضعف الروابط الإنسانية.

وأوضح أن هذه الأزمة تتطلب تدخلًا جماعيًا،  في تضامن المجتمع بأسره لمعالجة هذه القضية، وتحويلها من معاناة فردية صامتة إلى قضية تضامن إنساني.

​أمين شؤون  المصريين بالخارج "بالجبهة الوطنية" يطالب "الريف المصري" بزيادة قطع أراضي مبادرة "مزرعتك في مصر" بجنوب سيناء

​ ناشد أيمن علام، أمين شؤون المصريين بالخارج بالجبهة الوطنية في جنوب سيناء، شركة الريف المصري بزيادة عدد قطع الأراضي المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة "مزرعتك في مصر".

 وأكد علام أن هناك رغبة كبيرة من أبناء مصر بالخارج في المساهمة بفاعلية في التنمية الزراعية بجنوب سيناء.

​وطالب علام بتخفيض مساحة قطع الأراضي من 40 فدانًا إلى 20 فدانًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيُتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج للمشاركة في المشروع، مما يساهم في تسريع وتيرة التنمية الزراعية في المنطقة.

​كما دعا أمين المصريين بالخارج الشركة إلى تخصيص قطع أراضٍ بمساحات صغيرة لأهالي جنوب سيناء، مؤكدًا على دورهم كشريك أساسي في أي جهود تنموية بالمنطقة.

​وأوضح علام أن إقامة مزارع للمصريين بالخارج في مناطق مثل طور سيناء، وسانت كاترين، ورأس سدر، ونويبع، سيُسهم في خلق نوع جديد من السياحة الزراعية والسياحة البيئية. 

وأشار إلى أن هذا النوع من السياحة سيوفر غذاءً طبيعيًا، ويساهم في تحسين المناخ، ويزيد من الحاصلات الزراعية المطلوبة للتصدير ويربط المصريين بالخارج بوطنهم أكثر.

جنوب سيناء مزارع واعظات طور سيناء المصريين بالخارج

