«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية

طمأنت الفنانة جميلة عزيز جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وقالت جميلة عزيز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أنا فخورة وأعتز بكل أعمالي، أما عن مسلسل ونيس فهو وش السعد عليّا، والناس حتى اليوم تتحدث عنه، ودائمًا يُعرض، ودائمًا يبقى في قلب الجمهور وصنّاع العمل".

وأضافت: "مسلسل ونيس زرع القيم في الأجيال، وهو عمل عائلي اجتماعي مميز".

وتابعت: "العمل مع النجم محمد صبحي كان تجربة جميلة جدًا، فهو أستاذ وفنان قدير، وربنا يديله الصحة والسعادة يا رب".

وكانت الفنانة جميلة عزيز قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة عن أزمتها الصحية لـ"صدى البلد"، حيث قالت: "كنت فاكرة الموضوع بسيط وشوية إرهاق، لكن اتضح إنه قطع في شبكة العين، واضطريت أعمل عملية ولسه بمتابع مع الدكاترة. كمان بواصل علاج السرطان الكيماوي وعندي مواعيد متابعة، وإن شاء الله خير.. ادعولي لأني تعبانة، وشكرًا لمحبتكم وشكرًا للجمهور".

وأضافت: "أنا ملتزمة بتعليمات الأطباء وباخد الأدوية، وربنا يتمم بالخير".

واختتمت حديثها قائلة: "ادعولي دائمًا".

يُذكر أن الفنانة جميلة عزيز أُصيبت بمرض السرطان مجددًا، بعد أن كانت قد تعافت منه منذ سنوات، حيث اكتشفت الأمر بعد آخر فحص طبي خضعت له.

وقدمت الفنانة رسالة شكر لجمهورها قائلة: "جمهوري العزيز، بشكركم من قلبي على حبكم ودعمكم. عارفة إن الموضوع صعب، لكن الحمد لله على كل شيء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. بطلب منكم الدعاء لي".

وأضافت: "أنا أوجه كل الشكر للدكتور أشرف زكي، وبشكر الفنان الكبير محمد صبحي".