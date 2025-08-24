مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أفضل مدير فني في الجولة الثالثة للدوري

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن أفضل مدير فني في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"أفضل مدير فني في الجولة الثالثة من الدوري المصري

يانيك فيريرا ( الزمالك )

سيد عيد ( بتروجت )

نبيل الكوكي ( المصري )

علي ماهر ( سيراميكا )

أحمد سامي ( الأتحاد )

هيثم شعبان ( طلائع الجيش )".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات النجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شيكابالا: "كنت أتمنى خوض تجربة تدريب الزمالك، لكن الأشخاص داخل النادي لن يتركوني".

كما كشف قائد الزمالك السابق عن كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 وأسباب خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأضاف شيكابالا في تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»: "كنت أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن الواقع والظروف وقتها لم تساعدنا على ذلك".

وتابع: "دخلنا النهائي بعدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز 14 لاعبًا، والأسوأ أنني فوجئت بوجود لاعبين داخل المعسكر يدخنون الشيشة، وهو ما كان دليلاً على وجود أجواء غير منضبطة".