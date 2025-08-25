قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
5 أمور تنال بها محبة الله ورسوله.. لا تترد فى اغتنامها وفعلها
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
رئيس الدوما الروسي في بكين لتعزيز التعاون البرلماني وتوسيع الشراكة الاستراتيجية
حسام حبيب عن اتهامه بتجارة المخدرات: 4 سنين بيطلع عليا شائعات.. وشيرين هترجع
البنتاجون يقيّد استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS لتفادي التصعيد مع روسيا
استبعاد 9 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. دار الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم 25-8-2025
جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة تونة بالزبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحر.ش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة.. عامل يواجه الحبس 4 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

أمرت نيابة وسط القاهرة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة أثناء استقلالهما سيارة "ميني باص" أجرة في أحد شوارع العاصمة.

جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتحرش بسيدة داخل وسيلة مواصلات عامة، ما أثار موجة غضب واستياء بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة قد تلقى بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل أحد الركاب خلال استقلالها "ميني باص" أجرة بالقاهرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وتم ضبطه على الفور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، مع استمرار تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

نيابة وسط القاهرة التحرش سيدة سيارة ميني باص أجرة مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025

التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

المجني عليهم

انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس

ترشيحاتنا

طريقة تحضير تشيز كيك مانجو

في موسمها.. طريقة عمل تشيز كيك بالمانجو

السكري

غير النشويات والسكريات.. اعرف أسباب الإصابة بمرض السكر

التهاب البنكرياس

عشان متتعبش | طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد.. أغربها المرارة

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد