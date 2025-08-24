مدير تعليم القليوبية يتابع غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

حرص مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية ، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الإمتحانات ، وذلك لضمان سير إمتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بشكل منتظم ، حيث يؤدى الطلاب بالشعبتين العلمية و الأدبية النظام القديم مادة الجولوجيا والعلوم البيئية ، علم النفس والاجتماع ، الرياضيات البحتة " التفاضلوالتكامل " وكذلك مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم " الجيولوجيا " ، مقاييس المفاهيم " الرياضيات التطبيقية ".

وأوضح " مصطفى عبده " ، أنه تم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان ، والاطمئنان على عدم وجود مشكلات خلال سير الإمتحانات .

وقد شدد على ضرورة الإلتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من الوزارة ، لضمان سير الإمتحانات بانتظام وشفافية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب ، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص .

كما شدد على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم فى الوقت المحدد، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء مدة الامتحان بشكل منظم ، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تقوم بالتعامل مع أي مستجدات على الفور، لضمان تحقيق أفضل النتائج.