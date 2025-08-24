إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا حول الحصان الأسود للدوري هذا الموسم

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن التوقعات حول الحصان الأسود في الدوري هذا الموسم.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"تتوقع مين الفريق اللي هيكون الحصان الأسود في الدوري الموسم ده؟".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فاركو على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

حقق الزمالك الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.