الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لجنة أثرية تعاين مسار التلفريك التاريخي في أبو زنيمة.. تمهيدًا لتطويره

تلفريك ام بجمة بابو زنيمة
تلفريك ام بجمة بابو زنيمة
ايمن محمد

​استقبلت مدينة أبو زنيمة لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة مسار التلفريك التاريخي في منطقة "أم بجمة" ودراسة قيمته الأثرية والتاريخية.

​تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على التراث الوطني، واستثمار المقومات السياحية والتاريخية في جنوب سيناء لدعم التنمية الشاملة. كما أنها تلبية لطلب من محافظة جنوب سيناء، بهدف توثيق وتطوير المناطق الأثرية والصناعية بالمحافظة.


​أهمية الموقع


​مسار التلفريك، الذي يعود تاريخه لأكثر من 120 عامًا، كان يُستخدم في الماضي لنقل خام المنجنيز من الجبال إلى الميناء. وقد قامت اللجنة، التي تضم خبراء في الآثار الإسلامية والقبطية، بمعاينة المسار الذي يتكون من ست محطات رئيسية وسير حديدي ومحطات لتكسير الخام.

​إلى جانب المسار، كانت المنطقة تضم مدينة صناعية متكاملة تشمل وحدات سكنية وخدمية، بالإضافة إلى مستشفى ومسجد. 

وأكدت اللجنة أن المنطقة تمثل قيمة تاريخية وصناعية نادرة، كونها تعكس بدايات صناعة التعدين في سيناء قبل أكثر من قرن.


​الخطوات القادمة


​أوصت اللجنة بضرورة تطوير الموقع ليصبح مزارًا سياحيًا وصناعياً فريدًا. وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحويل هذه المنطقة إلى قيمة مضافة للسياحة التاريخية والصناعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

​تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على الإرث الحضاري والصناعي في سيناء واستثمار مقوماتها التاريخية والسياحية في خطة متكاملة للنهوض بالمحافظة.

