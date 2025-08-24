قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا: حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد على الزمالك بيعه
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو

تامر الفقي، خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات
تامر الفقي، خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات
إسراء صبري

قال تامر الفقي، خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات، إن الرجل هو المسؤول عن مصاريف المنزل والحياة الزوجية، ولكن في حالة وجود مشكلة يمكن للزوجة أن تساعد زوجها في المصاريف.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة ليست ملزمة بالمشاركة في مصاريف المنزل، وفي حالة تطوع المرأة بالمشاركة يكون لمدة محددة ولسبب معين وليس حقًا مكتسبًا، متابعًا: "لا يمكن إجبار المرأة على المشاركة في مصاريف المنزل".

واسترسل: "يجب عند التعارف قبل الزواج الحديث عن كافة التفاصيل، خاصة التفاصيل الخاصة بالعمل ومشاركة الزوجة في المصاريف، وذلك لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

وشدد على أن مشاركة المرأة في المصاريف المنزلية تطوع وليس شرطًا أو واجبًا عليها، فالرجل هو المسؤول الأساسي عن المنزل.

المنزل التنمية البشرية الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

البحيرة: رفع 150 طن تراكمات ومخلفات صلبة خلال حملة مكبرة بقرى مركز شرنوب

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات المياةوالصرف بقرى حياة كريمة

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يكرم عددًا من ذوي الهمم المتميزين رياضيًا

بالصور

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل السمسمية بدون العسل

طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد