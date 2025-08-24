خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو

قال تامر الفقي، خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات، إن الرجل هو المسؤول عن مصاريف المنزل والحياة الزوجية، ولكن في حالة وجود مشكلة يمكن للزوجة أن تساعد زوجها في المصاريف.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة ليست ملزمة بالمشاركة في مصاريف المنزل، وفي حالة تطوع المرأة بالمشاركة يكون لمدة محددة ولسبب معين وليس حقًا مكتسبًا، متابعًا: "لا يمكن إجبار المرأة على المشاركة في مصاريف المنزل".

واسترسل: "يجب عند التعارف قبل الزواج الحديث عن كافة التفاصيل، خاصة التفاصيل الخاصة بالعمل ومشاركة الزوجة في المصاريف، وذلك لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

وشدد على أن مشاركة المرأة في المصاريف المنزلية تطوع وليس شرطًا أو واجبًا عليها، فالرجل هو المسؤول الأساسي عن المنزل.