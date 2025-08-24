قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

في معرض الكتاب.. أدباء السويس يستعيدون أثر محمد الراوي وتجربة سناء فرج الإبداعية

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات معرض السويس الثالث للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أقيمت ندوة ضمن محور تجربتي في الكتابة (من أبناء الراوي- لقاء مع سناء محمد فرج)، بمشاركة الكاتب السيد يس، والكاتب أنور فتح الباب، وأدارها الكاتب محمد أيوب.

أكد محمد أيوب في كلمته أن المعرض يواصل في دورته الثالثة رسالته في إعادة قراءة تجارب المبدعين الكبار، لافتًا إلى أن سناء محمد فرج واحدة من العلامات البارزة في القصة والرواية المصرية، وتجربتها تستحق مزيدًا من الاهتمام. وأشار إلى أن المعرض سبق واحتفى بالكاتبة أمينة زيدان، مؤكدًا ضرورة إعادة طباعة بعض أعمالهما المميزة مثل طفل في المخيم لسناء فرج ونبيذ أحمر لأمينة زيدان، إلى جانب إحياء تراث الأديب الكبير محمد الراوي.

تحدث الكاتب السيد يس عن تجربة سناء فرج مؤكدًا أنها صاحبة أسلوب متفرد قادر على إذابة المسافة بين الذاتي والموضوعي، وأنها تمتلك قدرة على صهر التفاصيل الصغيرة في نسيج سردي واسع يمنح أعمالها بعدًا فلسفيًا وفنيًا عميقًا، ووصفها بأنها كاتبة لا تلجأ إلى البنية التقليدية للرواية القائمة على التصاعد الدرامي المألوف، بل تكتب بمنهج يقوم على فلسفة الفكرة وفكرة الفلسفة، وهو ما يميز أعمالها عن كثير مما ينشر من كتابات عابرة.

وأشار يس إلى بداياتها حين نشرت قصصها في الصحف القومية والإقليمية قبل أن تصدر مجموعتها الأولى البحث عن ثقوب الأرغول القديم التي لاقت استحسان النقاد، ثم توالت أعمالها مثل طفل الجبل الملتهب وصباح في المخيم التي رصدت تجربة التهجير في مدن القناة عقب 1967، حيث جسدت من خلال شخصية "صباح" المآسي الإنسانية والاجتماعية التي عاشها أبناء السويس، مقدمة صورة سردية صادقة للآلام والاغتراب والتمسك بالهوية في آن واحد.

كما أشار إلى روايتها شجرة الوداع التي جاءت كمرثية لجمال عبد الناصر، من خلال عيون طفلة عاشت تجربة حضوره ورحيله وتأثيره في الوجدان الشعبي.

أما الكاتب أنور فتح الباب فقد تناول الدور المحوري للأديب الراحل محمد الراوي في تشكيل الحركة الأدبية بالسويس عقب حرب أكتوبر، حيث أسس ندوة "الكلمة الجديدة" بالنادي الاجتماعي، وكانت ملتقى أسبوعيًا للمثقفين وخرجت منها أسماء بارزة في القصة والشعر والنقد.

وأوضح أن الراوي كان مثقفًا عضويًا جمع بين الكتابة الجادة ورعاية الأجيال الجديدة، وأن من بين الثمار التي أنبتتها هذه الحركة تجربتا سناء محمد فرج وأمينة زيدان، وهما من أبرز نماذج الكتابة النسائية في السويس.

وأشار فتح الباب إلى أن أولى مجموعات سناء البحث عن ثقوب الأرغول القديم جاءت بتجريدات ذهنية وتأملات فلسفية، بينما اتسمت أعمالها التالية بواقعية سردية ورؤية إنسانية ناضجة، مثل صباح في المخيم وشجرة الوداع ورسالة إلى هارون، كما أوضح أن أمينة زيدان بدورها رسخت مشروعًا روائيًا مهمًا تُوّج بفوزها بجائزة نجيب محفوظ عن روايتها نبيذ أحمر.

وفي كلمتها، قدمت الكاتبة سناء محمد فرج شهادة إبداعية تمزج بين الشعرية والتأمل الفلسفي، قالت فيها: “لا أعرف كيف أحاور لغتي لأكتب، فأنا الكاتبة العربية التي تعرف الثابت والمتحرك، الخشن والمتناغم... أخاف من الطبيعة والكون والأشياء، ومن حقيقة لا أعرفها. الوحشية تجتاح العالم، والخوف يضرب أمتنا العربية، والواقع الذي نعيشه لا يخصني إلا بقدر ما أنسجه من وعيي ولغتي وخيالي.”

وأضافت أنها ترى في الكتابة وسيلة لمقاومة العدم والاغتراب، وأن المطر والطبيعة يفتحان لها أبواب الإلهام، فتكتب عن المرأة بوصفها رمزًا للحياة والخصوبة والمقاومة. وأكدت أن بطلات أعمالها يواجهن التحديات بالتمرد والثبات، وأنها تكتب لتضيء القيم الإنسانية في مواجهة الانكسار.

تُعد سناء محمد فرج واحدة من الأصوات الأصيلة في أدب السويس ومصر عامة، فقدمت عبر أعمالها صورة صادقة لمعاناة التهجير وأحلام العودة والتمسك بالكرامة، مزجت فيها بين البعد الواقعي والتحليق في فضاءات الخيال والتاريخ. وبقدر ما استلهمت من مدينتها وتجربتها الإنسانية، فإنها ما زالت تكتب بقدم راسخة ورؤية متجددة، لتؤكد أن الأدب الحقيقي فعل مقاومة وإبداع في آن واحد.

