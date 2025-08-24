قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

كشف د. حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام.

وقال عبدالغفار، رصدنا - تسريب مكالمة متداولة عبر إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن فساد مالي وإداري يتعلق بشركات النظافة والأمن بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مع التلاعب في غرامات الشركة لتحقيق منفعة شخصية، بما يخالف القانون.

طرفي المكالمة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه بعد التحقق، تبين أن طرفي المكالمة هما موظف بمستشفى ناصر العام، وموظف منتدب سابقا من معهد ناصر، وألغي انتدابه بتاريخ 21 نوفمبر 2023.

بناء على ما ورد في المكالمة، تم إحالة الأمر فورًا للنيابة الإدارية والعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الوزارة ملتزمة بحماية المال العام ومتابعة أداء الموظفين، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.

ندعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية والمحاسبة.

تسجيل المكالمات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمل غير قانوني، ما يفرض ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

نلتزم بإعلاء القانون ومحاسبة المخالفين.

وزارة الصحة ناصر العام فساد مالي وإداري فساد متحدث الصحة

