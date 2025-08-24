قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية
محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد أعضاء اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والقائم بعمل رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية، والدكتور جمال عبد الرحيم رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور إبراهيم محمد عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة السادات، والدكتور محمد نصر الدين الأستاذ بجامعة عين شمس، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ وذلك لبحث استعدادات بدء الدراسة بجامعة الوادي الجديد الأهلية.

وأوضح الزملوط، أن الجامعة الأهلية الجديدة تأتى تكليلًا لدعم القيادة السياسية لجهود التمنية الشاملة بالمحافظة، وتعزيز النهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متكاملة ومتميزة لأبناء المحافظة، وإرساء دعائم خطط الجذب السكاني التي تنتهجها الدول.

كما قام الوفد بتفقد منشآت مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، مشيدين بتجربة المحافظة الرائدة في رقمنة الخدمات الحكومية.

وتضم جامعة الوادي الجديد الأهلية الجديدة خمس كليات هي (الصيدلية - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية)

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

