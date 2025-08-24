محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد أعضاء اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والقائم بعمل رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية، والدكتور جمال عبد الرحيم رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور إبراهيم محمد عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة السادات، والدكتور محمد نصر الدين الأستاذ بجامعة عين شمس، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ وذلك لبحث استعدادات بدء الدراسة بجامعة الوادي الجديد الأهلية.

وأوضح الزملوط، أن الجامعة الأهلية الجديدة تأتى تكليلًا لدعم القيادة السياسية لجهود التمنية الشاملة بالمحافظة، وتعزيز النهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متكاملة ومتميزة لأبناء المحافظة، وإرساء دعائم خطط الجذب السكاني التي تنتهجها الدول.

كما قام الوفد بتفقد منشآت مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، مشيدين بتجربة المحافظة الرائدة في رقمنة الخدمات الحكومية.

وتضم جامعة الوادي الجديد الأهلية الجديدة خمس كليات هي (الصيدلية - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية)