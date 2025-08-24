قناة الأهلي تكشف سبب تصوير فيديو إمام عاشور

كشفت قناة النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، سبب تصوير فيديو النجم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي على «فيسبوك» صورة إمام عاشور وعلق: "من قلعة الأهلي وبطولاته، إلى شوارع المحلة وتاريخها".

وأضاف الحساب : "مباراة جماهيرية من العيار الثقيل".

وختم: "فيديو عن مدينة المحلة الساحرة الليلة على قناة الأهلي".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه غزل المحلة، على ملعب الأخير، يوم الإثنين 25 أغسطس، في تمام السادسة مساءً.

ويتولي أمين عمر مهمة إدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة، ويعاونه المساعد الأول سمير جمال، والمساعد الثاني أحمد توفيق طلب، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.