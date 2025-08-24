كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر في الأهلي التفاصيل وراء استبعاد إمام عاشور من قائمة لقاء غزل المحلة،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد حسن :"مصدر في الأهلي: توصية الجهاز الطبي وراء استبعاد إمام عاشور من قائمة لقاء غزل المحلة وأشعة جديدة للاعب قبل لقاء بيراميدز".



أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي الأهلي لديهم رغبة شديدة في الإسراع لحسم ملف تجديد أليو ديانج وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا في المقام الأول، خصوصا أن الثلاثي عقودهم تنتهي مع ختام الموسم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي لديه أولويات حاليًا خصوصا أن بعض العناصر مثل إمام عاشور لازال لديه 3 سنوات متبقية في عقده، ولا زال عقود حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ممتدة لموسم آخر.