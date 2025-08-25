قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تقصف صنعاء.. 4 قتلى وعشرات الجرحى في تصعيد جديد مع الحوثيين
البلوجر نرمين طارق من إطلالات الساحل لـ بوكس الآداب
أوكرانيا تستعيد أراضي جديدة في دونباس وسط أعنف معارك مع القوات الروسية
والد عائشة ضحية التلاعب برغبات التنسيق: قررت أتنازل علشان الانتقام مش حل
الإسماعيلي: نعاني بسبب عدم وجود مساعدات.. ونثق في نجاح تجربة الشباب
فيفا يمنح غزل المحلة حقوق رعاية إمام عاشور
ميدو: أطالب إدارة الزمالك بحجب رقم 10
تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025
سعر أقل عيار ذهب اليوم 25-8-2025
أضرار تخزين الثوم في الفريزر.. احذر التسمم الغذائي
برلماني: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية في التوسع الزراعي وتأمين الغذاء
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بصحراوي قنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيفا يمنح غزل المحلة حقوق رعاية إمام عاشور

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، أن ناديه حصل على حكم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأحقيته في الحصول على مبلغ مالي يتعلق بحقوق رعاية وتكوين اللاعب إمام عاشور، نجم الأهلي الحالي، وذلك بعد انتقالاته بين عدة أندية خلال مشواره الكروي.

تفاصيل الحكم المالي
 

أوضح خليل في تصريحات تليفزيونية أن القرار الصادر من “فيفا” شمل ثلاثة أندية مصرية بمبلغ إجمالي قدره 120 ألف دولار، جاءت الحصة الأكبر منه لصالح غزل المحلة بقيمة 96 ألف دولار، بينما حصل كل من الزمالك وحرس الحدود على 24 ألف دولار لكل نادٍ.

وأشار إلى أن هذه النسب لم تكن بتدخل من أي طرف، وإنما جاءت وفقًا للوائح الاتحاد الدولي الخاصة بحقوق الرعاية، حيث يتم تحديد نصيب كل نادٍ بحسب فترة مشاركة اللاعب في صفوفه.

غزل المحلة المستفيد الأكبر

بيّن رئيس المحلة أن ناديه كان الأكثر استفادة من هذا الحكم نظرًا لأن إمام عاشور نشأ في صفوفه وتدرج في مراحله العمرية لسنوات طويلة، ما يمنحه الأحقية في الحصة الكبرى من المبلغ. وأكد أن القرار يعكس التقدير لجهود الأندية في تنشئة المواهب ورعايتها منذ البدايات.

لا خلاف مع الأهلي

نفى خليل وجود أي خلافات بين ناديه والنادي الأهلي بسبب هذه القضية، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير الكبير، مشددًا: “الأهلي نادٍ كبير وعلاقتنا به ممتازة، وما حدث هو مجرد تطبيق للوائح الدولية دون أي تدخل إداري”.

واختتم رئيس غزل المحلة تصريحاته بالتأكيد على أن حصول النادي على هذه المستحقات يمثل إضافة مالية مهمة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل دائمًا على الحفاظ على حقوق النادي سواء في قضايا اللاعبين أو الملفات الإدارية المختلفة، بما يضمن استقرار النادي ودعمه ماليًا خلال المرحلة المقبلة


 

