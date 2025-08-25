جامعة عين شمس تطلق مبادرة إيد في إيد لنشر فكر التطوع بين الطلاب

أطلق قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مبادرة "إيد في إيد"، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الإبتكار والتدريب، ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، واشراف الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب، والأستاذة الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، و تحت الإشراف الإداري والتنفيذي للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبحضور الأستاذ الدكتور صفاء شحاتة عميد كلية التربية و الأستاذ الدكتور اسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية ولفيف من السادة الوكلاء بالكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفي كلمته، رحب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالسادة الحضور، معربًا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة، وموجهًا شكره الخاص لفريق التربية الخاصة بكلية التربية وكلية التربية النوعية على دورهم التطوعي والداعم.

وأكد أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مجتمع جامعي متكامل يفتح أبوابه للجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن مبادرة "إيد في إيد" تسير بالتوازي مع مبادرة "Be Ready" التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد طلابها لمستقبل أفضل.

وأضاف أن جامعة عين شمس لا تدخر جهدًا في مد جسور التواصل والتكامل، وإتاحة الفرص المتساوية أمام جميع طلابها بلا تمييز واتباع كل السبل لتعاون الطلاب مع بعضهم البعض فى مجتمع جامعى دامج

وأكدت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مبادرة "إيد في إيد" تجسد روح التكامل والعمل التطوعي بجامعة عين شمس، لتفتح أبوابها للجميع بلا حواجز أو تمييز، مشددة على أن ذوي الهمم جزء أصيل من المجتمع الجامعي وشركاء فاعلون في مسيرة التنمية.

وأضافت أن المبادرة تمثل خطوة حقيقية نحو بناء مجتمع جامعي بلا عوائق، مؤكدة أن الاهتمام بطلاب ذوي الإعاقة ليس عملاً تكميليًا، بل هو جوهر رسالة الجامعة في إعداد إنسان قادر على المشاركة والإبداع.

واختتمت بالتأكيد على أن قوة المجتمع تكمن في تنوعه، وأن تمكين أبنائنا من ذوي الهمم هو رسالة إنسانية ووطنية تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب، بما يضمن لهم النجاح والتميز.

أكدت أ.د نيفين عاصم على أن جامعة عين شمس تخطط لتوسيع نطاق المبادرة خلال المرحلة المقبلة لتشمل مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل من الجامعة نموذجًا رائدًا في دعم وتمكين ذوي الهمم على المستويين التعليمي والمجتمعي.

ومن جانبها، أوضحت أ.د رنا الهلالي أن مبادرة "إيد في إيد" تستهدف بناء مجتمع جامعي بلا حواجز، من خلال تعليم مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية أساليب التواصل الفعّال داخل الجامعة وخارجها، بما يساهم في تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل، وذلك بمشاركة فعالة من فريق التربية الخاصة بكلية التربية النوعية.

من الجدير بالذكر أن فعاليات المبادرة شملت مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها أنشطة لتنمية المهارات والتوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية. تولت الإدارة العامة لرعاية الشباب تنسيق وتنفيذ هذه الفعاليات، بينما قامت الإدارة العامة للمدن الجامعية بتوفير إقامة شاملة للمشاركين من الطلاب المتطوعين.