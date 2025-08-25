أسامه عرابي يتغزل في لاعب الأهلي: يمتلك شخصية كبيرة

أشاد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، بالمستويات التي يقدمها التونسي محمد على بن رمضان مع الفريق الأحمر منذ انضمامه، مؤكدًا أنه اندمج سريعًا داخل المجموعة ولم يظهر وكأنه غريب عن الفريق.

وقال عرابي في تصريحاته لبرنامج استاد المحور: "بن رمضان يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب، وهو إضافة مميزة لصفوف الأهلي، وسيمنح الفريق قوة أكبر بجانب عناصر الوسط والهجوم مثل إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، وحسين الشحات".

وتحدث عرابي عن تدعيمات الأهلي الأخيرة قائلا: “النادي ركّز على الخط الخلفي لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل، الأحمر عزز خط دفاعه، لكن ليس بنفس مستوى التدعيمات في الوسط والهجوم، وهو ما ظهر بوضوح خلال كأس العالم للأندية، خصوصا بعد تلقي الفريق عدة أهداف نتيجة بعض الثغرات الدفاعية”.