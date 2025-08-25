قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية لأي تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية

محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعامل مع كافة التعديات وإزالتها فورًا مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تقنين أراضي أملاك الدولة

 وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة التصالح وتقديم كافة التسهيلات الممكنة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول، لمنع التعديات وحماية الرقعة الزراعية.

كما وجه بتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف والتعامل معها في المهد بإزالتها.

وفي سياق متصل، يتابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، موقف تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ضمن أعمال الموجة الـ 27، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات المعنية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

