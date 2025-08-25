قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غلق ثقب بين الأذينين ووصلة شريانية بالقسطرة بمستشفى كفر الشيخ العام

مستشفى كفر الشيخ العام
مستشفى كفر الشيخ العام
محمود زيدان

نجح فريق طبي بقسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام تحت إشراف الدكتور عادل أبو الفتوح، استشاري أمراض القلب، ورئيس القسم، في غلق ثقب بين الأذينين ووصلة شريانية بالقسطرة القلبية لحالتين بنجاح تام.

وكان مستشفى كفر الشيخ العام قد استقبل حالتين دقيقتين؛ الأولى تعاني من ثقب بين الأذينين، والحالة الثانية بها وصلة شريانية مفتوحة.

على الفور، جرى اتخاذ اللازم طبيًا من قبل الفريق الطبي الذي يضم الدكتور محمد صالح، استشاري أمراض القلب، ووكيل المستشفى.

وتمكن الفريق بمهارة فائقة من إجراء عمليتين دقيقتين باستخدام القسطرة القلبية وغلق الثقب والوصلة بنجاح تام.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ بالفريق الطبي المتميز الذي أجرى العمليتين، مشيرًا إلى هذا النوع من العمليات يتطلب مهارة عالية وخبرة كبيرة.

كفر الشيخ كفر الشيخ العام محافظ كفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ

