قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: موسم حصاد متميز للقمح وتجاوز المستهدفات بتوريد 184,135 طنًا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة عن تحقيق موسم حصاد ناجح ومتميز لمحصول القمح لعام 2025 والذي شهد تجاوز المستهدفات المحددة بفضل الجهود المكثفة والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن إجمالي كميات القمح الموردة هذا الموسم بلغت 184,135 طنًا، بزيادة قدرها 127,697 طنًا عن موسم 2024، وذلك من خلال الصوامع والشون والبناكر المنتشرة داخل المحافظة، إلى جانب الكميات التي تم توريدها إلى مواقع تخزينية تابعة للجهات المسوقة بمحافظات أخرى .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود المبذولة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين والعمل المتواصل من قبل العاملين بمديريتي التموين والزراعة ومسؤولي المحليات، ومختلف الجهات المعاونة بما ساهم في تجاوز المستهدف وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية كبرى باعتباره أحد ركائز الأمن القومي وتبذل جهودًا متواصلة لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح من خلال دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية لمنظومة التخزين والتوريد وتنفيذ سياسات فعالة تحقق الاستدامة في الإنتاج.

وأوضح محافظ الجيزة أن نجاح الموسم يعود إلى التنسيق المسبق والتوجيهات الواضحة التي استهدفت تهيئة المواقع التخزينية ورفع كفاءتها وتسهيل عمليات الاستلام والتوريد لضمان تحقيق أقصى استفادة من المحصول المحلي ما يُعد خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي ويؤكد هذا الإنجاز مدى فاعلية السياسات الحكومية في دعم المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.

ومن جانبه، أشار السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إلى أنه وفقاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تم العمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة كميات التوريد.

وأضاف أنه تم إغلاق المواقع التخزينية داخل المحافظة بعد الانتهاء من موسم التوريد بنجاح، وبدأت بالفعل عمليات سحب واستخدام القمح المحلي لموسم 2025 في أغراض الطحن، ضمن برامج القمح التمويني المعتمدة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني

كلام شيكابالا طلع صح.. تصريح صادم من مجدي عبد الغني لسبب غريب

كيليان مبابي

ماكينة أهداف.. مبابي الأكثر تسجيلا في دوريات أوروبا 2025

بيراميدز

بيراميدز يواجه مودرن سبورت في صراع استعادة التوازن بالدوري

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد