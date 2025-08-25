محافظ الجيزة: موسم حصاد متميز للقمح وتجاوز المستهدفات بتوريد 184,135 طنًا

أعلنت محافظة الجيزة عن تحقيق موسم حصاد ناجح ومتميز لمحصول القمح لعام 2025 والذي شهد تجاوز المستهدفات المحددة بفضل الجهود المكثفة والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن إجمالي كميات القمح الموردة هذا الموسم بلغت 184,135 طنًا، بزيادة قدرها 127,697 طنًا عن موسم 2024، وذلك من خلال الصوامع والشون والبناكر المنتشرة داخل المحافظة، إلى جانب الكميات التي تم توريدها إلى مواقع تخزينية تابعة للجهات المسوقة بمحافظات أخرى .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود المبذولة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين والعمل المتواصل من قبل العاملين بمديريتي التموين والزراعة ومسؤولي المحليات، ومختلف الجهات المعاونة بما ساهم في تجاوز المستهدف وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية كبرى باعتباره أحد ركائز الأمن القومي وتبذل جهودًا متواصلة لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح من خلال دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية لمنظومة التخزين والتوريد وتنفيذ سياسات فعالة تحقق الاستدامة في الإنتاج.

وأوضح محافظ الجيزة أن نجاح الموسم يعود إلى التنسيق المسبق والتوجيهات الواضحة التي استهدفت تهيئة المواقع التخزينية ورفع كفاءتها وتسهيل عمليات الاستلام والتوريد لضمان تحقيق أقصى استفادة من المحصول المحلي ما يُعد خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي ويؤكد هذا الإنجاز مدى فاعلية السياسات الحكومية في دعم المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.

ومن جانبه، أشار السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إلى أنه وفقاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تم العمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة كميات التوريد.

وأضاف أنه تم إغلاق المواقع التخزينية داخل المحافظة بعد الانتهاء من موسم التوريد بنجاح، وبدأت بالفعل عمليات سحب واستخدام القمح المحلي لموسم 2025 في أغراض الطحن، ضمن برامج القمح التمويني المعتمدة.