قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025
تحذير عاجل من شراء أو استئجار شقق داخل هذه العقارات.. ما القصة؟
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق النسخة الـ12 من معرض فارماكونكس للدواء بالقاهرة بمشاركة 40 دولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

تنطلق النسخة الثانية عشرة من معرض فارماكونكس، الحدث الأبرز في قطاع الصناعات الدوائية، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة. ويُنظم المعرض من قبل الشركة المنظمة للحدث ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، في إطار خطة الصحة الوطنية الاستراتيجية 2024 – 2030.

تركز نسخة هذا العام على دعم التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الدوائي عبر تعزيز سلاسل التوريد وزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتنتج مصر حاليًا نحو 85% من احتياجاتها الدوائية من خلال أكثر من 170 مصنعًا بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 150 مليون عبوة، بما يعكس تطور قدرات الدولة في هذا القطاع الحيوي.

ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 350 عارضًا من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 70 جلسة نقاشية ومؤتمرات تغطي قضايا أساسية مثل التحول الرقمي، التصنيع المعقم، سلاسل الإمداد، إدارة الجودة، وهندسة الصناعات الدوائية. كما يضم مؤتمرًا متخصصًا لتقنيات الغرف العقيمة بالشراكة مع خبراء أوروبيين، ويتوقع أن يشهد حضورًا يتجاوز 13,500 زائر من المتخصصين والمهنيين.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق قطاع جديد للمكملات الغذائية والصحة العامة بالتعاون مع الجهات التنظيمية المصرية، إضافة إلى مبادرة "المرأة في قطاع الأدوية" التي تبرز التزام المعرض بالتنوع والشمولية. كما يشهد الحدث اجتماعات تنفيذية إقليمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمستثمرين لمناقشة فرص الاستثمار والتوطين في السوق المصري، حيث تستهدف مصر رفع صادراتها الدوائية من 1.5 مليار دولار في 2024/2025 إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، مع نمو متوقع لحجم السوق من 3.1 مليار دولار في 2023 إلى 5.2 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

السوق المصري اجتماعات تنفيذية قطاع الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في علاج وصيانة المقتنيات الأثرية

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأندية 

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية

زاهى حواس

رئيس نادي كاتانيا الإيطالي يستقبل زاهي حواس ويهديه قميص الفريق موقعا باسمه

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد