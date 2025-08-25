انطلاق النسخة الـ12 من معرض فارماكونكس للدواء بالقاهرة بمشاركة 40 دولة

تنطلق النسخة الثانية عشرة من معرض فارماكونكس، الحدث الأبرز في قطاع الصناعات الدوائية، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة. ويُنظم المعرض من قبل الشركة المنظمة للحدث ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، في إطار خطة الصحة الوطنية الاستراتيجية 2024 – 2030.

تركز نسخة هذا العام على دعم التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الدوائي عبر تعزيز سلاسل التوريد وزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتنتج مصر حاليًا نحو 85% من احتياجاتها الدوائية من خلال أكثر من 170 مصنعًا بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 150 مليون عبوة، بما يعكس تطور قدرات الدولة في هذا القطاع الحيوي.

ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 350 عارضًا من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 70 جلسة نقاشية ومؤتمرات تغطي قضايا أساسية مثل التحول الرقمي، التصنيع المعقم، سلاسل الإمداد، إدارة الجودة، وهندسة الصناعات الدوائية. كما يضم مؤتمرًا متخصصًا لتقنيات الغرف العقيمة بالشراكة مع خبراء أوروبيين، ويتوقع أن يشهد حضورًا يتجاوز 13,500 زائر من المتخصصين والمهنيين.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق قطاع جديد للمكملات الغذائية والصحة العامة بالتعاون مع الجهات التنظيمية المصرية، إضافة إلى مبادرة "المرأة في قطاع الأدوية" التي تبرز التزام المعرض بالتنوع والشمولية. كما يشهد الحدث اجتماعات تنفيذية إقليمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمستثمرين لمناقشة فرص الاستثمار والتوطين في السوق المصري، حيث تستهدف مصر رفع صادراتها الدوائية من 1.5 مليار دولار في 2024/2025 إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، مع نمو متوقع لحجم السوق من 3.1 مليار دولار في 2023 إلى 5.2 مليار دولار بحلول نهاية العقد.