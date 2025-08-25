درة تستعيد ذكرياتها بصورة من الطفولة

استعادت الفنانة درة ذكرياتها بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام.

وشاركت درة جمهورها صورا لها من مرحلة الطفولة دون تغير كبير في ملامحها، وحازت على إعجاب متابعيها.

وكانت أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

بدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.