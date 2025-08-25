نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و خطفت نوال الزغبي أنظار جمهورها بأطلالة مميزة بشعر أصفر طويل مرتدية فستان جرئ باللون الأسود ليكشف عن جمالها و أنوثتها وحازت الصورة اعجاب متابعيها.



يذكر ان طرحت الفنانة نوال الزغبي أحدث أغانيها “الله كبير” من أحدث ألبوماتها “مشاعر” خلال الساعات الماضية والتى اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات «الله كبير» لـ نوال الزغبي، الآتي: «الله كبير.. بياخد حقي منك، ظلم كتير.. بكرا رح يرجعلك، عيش وحس.. بنشوة انتصارك، واستقوي ع قلب.. كان يحبك، أنا مش قلقانه ع حالي.. ولا زعلانة عالغرام، أنا مصدومة بحدا متلك.. عندو حالة انفصام، رخصت المشاعر.. آه منك يا ساتر، خبرني كيف قادر.. تغمض عيونك وتنام.