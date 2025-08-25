حسين الجسمي يحتفل بعيد ميلاده الـ46 بهذه الكلمات| شاهد

احتفل الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده، وحرص على مشاركة جمهوره رسالة امتنان عبر حسابه على منصة أكس.

وكتب حسين الجسمي: “أبلغ اليوم عامي الـ 46، شاكرًا الله على نعمه الكبرى أسرة تملأ حياتي، وصحة تعينني، ونجاح يشرّفه حب الناس، وما الشموخ إلا في دوام الامتنان لله، وفي قلوبكم الصافية”.

وطرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

"شريط الذكريات"… بوح سعودي يلامس الأعماق

جاءت الحكاية الحادية عشرة بعنوان "شريط الذكريات"، وهي من اللون الغنائي السعودي الخليجي، من كلمات الشاعرة العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.



قدّمها الجسمي بأداء مؤثر وحضور صوتي دافئ يعبّر عن وجع الفقد والحنين، حيث صاغت العالية كلماتٍ نابضة بالصدق والعاطفة، وجاء لحن ياسر بوعلي ليترجمها بحس موسيقي شفيف يمزج بين البساطة والعمق، فيما أضفى توزيع خالد عز تنويعات موسيقية مميزة، وأضاف جاسم محمد عبر المكس والماستر بعدًا تقنيًا متقنًا منح الأغنية صفاءً صوتيًا وحضورًا قويًا في وجدان المستمع.

وتتجلى في هذا العمل خصوصية أسلوب حسين الجسمي الذي لا يشبه أحدًا، إذ يقدّم صوته كأداة فنية نابضة بالمعنى، قادرًا على تجسيد الكلمة وتحويلها إلى إحساس حي يصل مباشرة إلى قلب المتلقي.

وتقول كلماتها:

كل شي يرحل و لحظاته تفوت

كل شي يذبل مع الوقت و يموت

إلاّ حبي له ،، ح يبقا للاخير

الاكيد اني ب احبه لين اموت

كم مضى ليلي وانا اعيد الزمان

كم فضا بعده على العين المكان

كم تمنيته يعود ،، و مايعود

اختفى كله ،، كأن لا شئَ كان