مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
فن وثقافة

وزارة الثقافة تصدر أول كتاب نقدي عن صنع الله إبراهيم بعد رحيله بعنوان “صنع الله إبراهيم وكسر المسلمات”

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أعلنت وزارة الثقافة عن إصدار أول كتاب نقدي شامل عن الكاتب الكبير الراحل صنع الله إبراهيم، يرافق عدد سبتمبر 2025 من مجلة الثقافة الجديدة. ويأتي الكتاب بعنوان: “صنع الله إبراهيم وكسر المسلمات”، وهو عمل نقدي جماعي من إعداد الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وتقديم الكاتب الكبير محمد سلماوي، ويستهدف تسليط الضوء على الإسهام الأدبي الفريد لصنع الله إبراهيم.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن إصدار هذا الكتاب النقدي يمثل تقديرًا مستحقًا لقيمة أديب استثنائي ترك بصمة بارزة في تاريخ الرواية العربية، موضحًا أن الراحل صنع الله إبراهيم كان صاحب مشروع أدبي كبير جمع بين الوعي الوطني والصدق الفني، وأن أعماله شكلت علامة فارقة في الأدب العربي بما حملته من جرأة في مواجهة الواقع وكشف تناقضاته.

وثمّن وزير الثقافة جهود المشاركين في إعداد الكتاب وإخراجه، من نقاد وباحثين ومفكرين، معتبرًا أن هذا العمل الجماعي يعكس وعي المؤسسة الثقافية بدورها في صون تراث المبدعين وتقديمه للأجيال الجديدة في صورة موثقة وعميقة.

ويُستهل الكتاب بتقديم بقلم الكاتب الكبير محمد سلماوي، الذي وصف صنع الله إبراهيم بأنه “ظاهرة” أدبية غير مسبوقة كسرت المسلمات الأدبية والاجتماعية السائدة لعقود طويلة. وأوضح سلماوي أن صنع الله ابتعد عن الرومانسيات المعتادة ليجعل من القضايا السياسية والاجتماعية محورًا لرواياته، حيث جسدت أعماله صراعات المواطن العادي مع الأنظمة القمعية، وتحولات الواقع الاقتصادي وتأثيرها على الحياة اليومية، كما تجلى ذلك في روايته الشهيرة “تلك الرائحة” التي قدّم فيها صورة مكثفة للرقابة والاغتراب السياسي.

ويتضمن الكتاب مجموعة من الدراسات النقدية لباحثين ونقاد من أجيال مختلفة؛ من بينهم إيهاب الملاح الذي وصف صنع الله إبراهيم بأنه “ظاهرة خاصة” في حياتنا الأدبية مشيدًا بقدرته على الحياد السردي الذي يفتح أفقًا واسعًا لتأويل نصوصه، ومصطفى القزاز الذي تناول في دراسته “الواقعية والواقعية الجديدة عند صنع الله إبراهيم” كيف أعاد الأديب صياغة مفهوم الواقعية ليعكس تفاصيل الحياة اليومية وربطها بالتحولات السياسية الكبرى، بينما قدّم شحاتة الحو دراسة بعنوان “بلاغة الانفجار في سرديات صنع الله إبراهيم” حلل فيها تقنيات التقطيع السردي والمونتاج وإدماج الوثائق داخل النصوص لخلق صدمة سردية تعيد تشكيل وعي القارئ. ويختتم الكتاب بدراسة للباحث شوقي بدر يوسف بعنوان “صنع الله إبراهيم.. سيرة ومسيرة” استعرض فيها مسيرة الأديب منذ أعماله الأولى ذات الطابع السياسي المباشر وصولًا إلى رواياته اللاحقة التي عمقت من رؤيته النقدية للواقع.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وتعاونه عائشة المراغي نائب رئيس التحرير، والناقد مصطفى القزاز مديرًا للتحرير التنفيذي، فيما أخرج الكتاب وصمم غلافه الفنان تامر البدري.

