شريهان توجه رسالة مؤثرة لأنغام.. ماذا قالت؟

نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام توجه فيه رسالة إلى الفنانة أنغام فى أزمتها الصحية التى تمر بها حاليا.

وقالت شريهان : سلامتك من أبسط أوجاعك، سلامتك من كل شيء يرهقك أو يتعبك.. أثق في إيمانك بالله وصبرك وقوتك قومي إلينا سريعا بمنتهي العزيمة والإرادة، بكل الخير والصحة والسلامة.. ننتظرك بكل الإحترام والحب. المستقبل أجمل إن شاء الله.

محمود سعد يكشف الحالة الصحية لانغام

من ناحية أخرى تحدث الإعلامي محمود سعد عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، حيث كشف تفاصيل جديدة حول رحلتها العلاجية في ألمانيا، بعد إصابتها بأزمة صحية تتعلق بالبنكرياس.

وقال محمود سعد خلال بث مباشر: "لما أنغام قالت فيه حاجة على البنكرياس، قولتلها دوري على أفضل مستشفى للبنكرياس، وراحت ألمانيا".

وأضاف :"ده لا يقل من الطب المصري ولا حد يقدر يقل منه، الأطباء المصريون ممتازون في الخارج".

وتابع: "لكن هل عندنا مجموعة أطباء متخصصون في البنكرياس بيعملوا عمليات كل يوم؟ معندناش، الكلام أن الطب المصري مش كويس مش صح الطب المصري في حدود الإمكانيات المتاحة ممتاز".