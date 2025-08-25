هنادي مهنا: نجاح أحمد خالد صالح ومريم الجندي فتح لنا الطريق

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن رأيها فى حكاية “فلاش باك” ضمن مسلسل “ماتراه ليس كما يبدو” التى قام ببطولتها زوجها أحمد خالد صالح، والتى عرضت فى بدايه العمل.

وقالت هنادي مهنا فى تصريح خاص لصدى البلد : أنا سعيدة بنجاح أحمد خالد صالح ومريم الجندي في حكاية فلاش باك، وأعتبر أنها فتحت لنا الطريق ومهدت لنا بقوة، وكل الحكايات استفادت من هذا النجاح، أود أن أهنئهما وكل فريق العمل على ما حققوه، ونتمنى أن تخرج باقي القصص بنفس المستوى والنجاح، خاصة أن لكل قصة طابعها الخاص.

الحلقة الأخيرة من حكاية بتوقيت 2028

وشاركت هنادي مهنا فى المسلسل من خلال حكاية بتوقيت 2028 وحملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل.

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم.

في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.