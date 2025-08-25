نيفين مختار: غياب الخوف من الله وراء ارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن الجرائم التي يشهدها المجتمع مؤخرًا، ومنها حادثة قتل زوج وأبنائه السبعة على يد الزوجة بمدينة دير مواس بمحافظة المنيا، تعكس غيابًا مخيفًا للضمير وانعدامًا لخوف الله في النفوس، مشيرة إلى أن من يرتكب مثل هذه الأفعال لا يملك قلبًا حيًا يردعه عن القتل أو ظلم الآخرين.

وأضافت مختار، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ارتكاب جريمة بهذا الحجم يُظهر كيف يمكن أن تتحول الغيرة والحقد في النفس البشرية إلى دافع للانتقام والدم، مؤكدة أن هذه السيدة "ستقف أمام الله في مشهد عظيم للحساب، وأن الخصوم سيتقابلون أمام العدل الإلهي".

وشددت الداعية على أن "الغيرة المرضية" وتمني زوال النعم من الآخرين لا تقتصر على الجرائم الكبرى فقط، بل قد تبدأ من مشاعر سلبية بين الزملاء في العمل أو المجال الواحد، وتتصاعد لتتحول إلى حقد دفين، قائلة: "اللي مش راضي عن نصيبه، ربنا مش هيرضيه.. واللي يحقد على غيره، بيعترض على أقدار الله".

واختتمت مختار حديثها بالتأكيد على أن القناعة وشكر النعم وحسن الظن بالله، هي الخطوط الدفاعية الأولى لحماية النفس من مشاعر الغيرة والسقوط في هاوية الكراهية، مشيرة إلى أن أولى خطوات النجاة تبدأ بـ"الإيمان بأن كل إنسان له رزقه وقدره".