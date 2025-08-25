جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي

في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز وتعزيز الأداء المؤسسي وفقًا لرؤية مصر 2030، استقبلت كليتا الآداب والزراعة بجامعة الوادي الجديد، صباح اليوم، وفدًا من فريق تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالعظيم مدير إدارة الجائزة الوطنية، وذلك ضمن الجولة الميدانية لتقييم المؤسسات المتقدمة في الدورة الجديدة للجائزة.

جاءت الزيارة برعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام عباس عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة، وأعضاء فرق التميز المؤسسي.

وخلال الفعاليات، استعرض العمداء أبرز المبادرات والمشروعات التطويرية التي شملت التحول الرقمي في الخدمات الإدارية، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز المشاركة الطلابية، إلى جانب جهود الجودة والحوكمة ودعم الابتكار المؤسسي.

كما تفقد فريق التقييم الإدارات المختلفة ومكتبات الكليات وتجهيزات السلامة والصحة المهنية، واطّلع على الأدلة الخاصة بملف الترشح ومعايير التميز. وشارك في الجولة عدد من سفراء التميز الذين قدموا عروضًا تفصيلية حول الخطة الاستراتيجية وجهود التحسين والتطوير.

وفي ختام الزيارة، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة، مثمنين روح الفريق والتعاون المؤسسي داخل الجامعة، مؤكدين أنها تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التميز والابتكار.