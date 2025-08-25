أوائل الثانوية العامة يكشفون مجموعهم في الثانوية العامة ويوضحون السبب وراء اختيارهم للكليات العلمية

أكدت الطالبة نوران نبيل، الحاصلة على المركز السادس علمي علوم، أنها حصلت على مجموع 316 من 320، مشيرة إلى أنه لدي رغبة في دخول كلية الطب، وعملت على قراءة كتب عن الطب

وقال الطالب إبرام يوسف مكرم، الحاصل على المركز الأول علمي رياضة مدارس ستيم، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، ان تلك المدارس تؤهل الطالب على أن يتلقى تعليم عالي وتعطي الفرصة للطالب من أجل البحث عن المعلومة، دون الإعتماد فقط على التعليم التلقيني

وتابع الطالب أحمد وليد محمد، الحاصل على المركز الخامس علمي رياضة، أنه حصلت على 318.5 من 320 درجة وقررت الإلتحاق الهندسة لأنه لدي عشق للهندسة منذ صغري