التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بتروجيت والمقاولون العرب، التي تجمع بينهما مساء اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

وتعادل الفريقين سلبيا خلال أحداث الشوط الأول، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري نايل للموسم الجديد، والتي تقام على ستاد بتروسبورت.

تشكيل بتروجيت

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد، بركات حجاج.

خط الوسط: محمد علي، مصطفى جمال، أحمد عبد الموجود، أدهم حامد، إسلام عبد الله.

خط الهجوم: بدر موسى.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد حامد، إبراهيم القاضي، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: عبد الرحمن سمانه، عمر الوحش، مصطفى جمال، أحمد الطيب،

خط الهجوم: إسلام هشام، جواكيم أوجيرا.